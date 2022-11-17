迪士尼經典動畫《冰雪奇緣》受不少孩子喜愛，周邊商品也大賣，一名男網友表示，近日在小學放學時間，看到5名國小女童，當中就有3人的書包或便當袋上有《冰雪奇緣》女主角艾莎的圖案，驚人的市占率令他超驚訝，他將其拍下PO上網，不少家長留言說，「艾莎是國小女童眼中的愛馬仕」。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，圖中有5名國小女童，當中有3人的書包或便當袋圖案都是《冰雪奇緣》女主角艾莎及安娜，背包的色系以紫色和粉色為主，女童連衣著也是紫色系，令原PO驚訝說，「一整套的。」

圖文曝光，釣出不少家長留言，「家裡有國小女子就會懂了」、「不能在路上遇到，我女兒會用眼神示意我」、「原來艾莎還沒退流行，明明超多年了」、「真的！送小孩上學，發現小女生幾乎都是艾莎書包」、「滿街都是艾莎公主」、「我剛剛以為看到我女兒」。

留言中也有人表示，「以前有個小六小女生跟我說，她們未必是真心喜歡艾莎公主，那是她們之間的愛馬仕包包，沒有艾莎公主的周邊就是落伍，她們會互相比較誰的周邊多，有艾莎公主的周邊就可以交到朋友，才有話題可以聊」。