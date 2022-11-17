台股加權指數17日開低在14,489.41點，權王台積電（2330）開在482.5元，權王股價暫時熄火。大立光（3008）早盤股價大漲逾4％，股價衝破2,200元關卡，也擠下信驊（5274），重登股王寶座。

此外，多頭資金也點火中小型股，網通股耀登（3138）、譁裕（3419）、啟碁（6285）等紛紛向上衝高，台股早盤指數呈現小跌，下跌30餘點。

受到折扣零售商Target展望欠佳、記憶體大廠美光下修產能衝擊，美國四大指數全面走軟，由半導體類股領軍下挫。

道瓊工業平均指數11月16日終場下跌0.12％（39.09點）、收33,553.83點。

那斯達克指數下跌1.54％（174.75點）、收11,183.66點。

費城半導體指數重挫4.26％（119.8點）、收2,690.81點。

元富投顧指出，12月聯準會（Fed）升息的腳步，可能開始放慢，2023年可再升息的空間也不大，若消費者物價指數（CPI）指數續降，美國升息即將告一段落，美元將慢慢走軟，美國經濟頂多是軟著陸。

而此波電子產業清庫存情況，到明年上半年將結束，也就是美股提前在第四季落底打底，明年下半年將再回到多頭格局，台股也可能走相同模式。

元富投顧研判，12,629點可能是此波回檔低點，而台幣32元以上價位也可能觸底，大盤攻半年線14,600點，短線支撐提高至13,500點，只要成交量保持在2,500～3,000億元以上，短線震盪或拉回，類股仍是輪漲。

市場多頭氣氛逐漸回溫，短線攻上半年線後，將拉回休息，下檔支撐在季線13,800～14,000點，拉回量縮可汰弱換強操作。