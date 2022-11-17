高通技術公司於2022年Snapdragon高峰會上說明其願景，將透過創新AI合作升級行動運算，以推動行動和PC的融合，為Windows 11 PC帶來尖端行動創新。來自微軟、Adobe和花旗集團的企業領導人闡述包含突破性AI功能的Snapdragon技術如何改變其業務，並表達支持Snapdragon運算推動PC產業現代化，以輕薄無風扇的產品提供AI增強體驗。

高通技術公司資深副總裁暨運算及遊戲部門總經理Kedar Kondap表示：「我們的願景是要推動行動和PC的融合，將智慧型手機最好的部分帶到筆記型電腦。增強的軟體、客製化硬體、前所未見的連網能力，以及廣泛生態系的支援使Snapdragon運算產品在競爭中脫穎而出。以Snapdragon作為頂級體驗的中心，高通持續實現使用者值得享有的創新設計和出色體驗，加速過渡至Windows on Snapdragon。」

高通技術公司和微軟正透過Snapdragon運算平台的強大效能、神經處理及領先業界的效率升級AI功能和推動當代筆記型電腦轉型。這項針對Snapdragon的合作能為Windows 11使用者帶來全新的AI加速體驗，包含Windows Studio Effects語音聚焦（Voice Focus）功能和背景模糊化（Background Blur）。

Surface Pro 9 5G於推出時特別強調的自動取景（Automatic Framing）和眼神接觸（Eye Contact）也運用了搭載Snapdragon的微軟SQ3。Snapdragon聰明地將這些運算強度高的任務卸載至專用的AI引擎處理，釋放CPU和GPU以實現驚人的效能和功耗效率。

Snapdragon 8cx Gen 3所支援的Windows Developer Kit 2023等獨立軟體供應商（ISV）資源，讓開發人員能更容易運用專用AI引擎以增強他們的體驗，無論是用於生產力工具、遊戲或創作APP。

為了簡化工作流程並突破創意的極限，Adobe運用Snapdragon 8cx Gen3驅動的開發者套件以確保其Creative Suite能運用專用AI處理能力，搭配Adobe Sensei提供更為個人化且直覺的體驗。