九合一選舉進入倒數，民進黨台北市議員王世堅近日受訪表示，「還沒有決定要投給哪個台北市長參選人」，還曾直言欠黃珊珊人情，被指「票留黃珊珊」。對此，資深媒體人陳揮文認為，王世堅不是討厭民進黨參選人陳時中，也不是喜歡無黨籍參選人黃珊珊， 「他在反的是蔡英文」。民進黨立委高嘉瑜則不認同陳揮文的說法，直呼「這是絕對不可能的」。

王世堅15日接受《欣儀最政點》節目訪問時表示，在政黨政治下，他是民進黨公職，當然理智上絕對要支持黨提名的候選人，王說這三、四個月來，把組織上能推動的，包括各項活動、動員配合都有做，但竟坦言，唯一保留是他「個人這一票」，他說要到投票前才做決定，「一定會做很理智的決定」。

對此，陳揮文16日在政論節目《新聞大白話》中提出他的看法，他認為王世堅不是討厭陳時中，也不是喜歡黃珊珊，「他在反的是蔡英文」。陳揮文提到，前新竹市長林智堅爆出論文抄襲事件時，出來抗爭的是高嘉瑜跟王世堅，此外，蔡英文沒收初選、挑戰台大，民進黨只有王世堅跟高嘉瑜出來抗議。

高嘉瑜則表示，她對王世堅非常了解，她認為王世堅最在意的是是非公道，不會因為被側翼攻擊或批評就改變作法。針對陳揮文稱王世堅反蔡英文的看法，高嘉瑜說「這是絕對不可能的」。高嘉瑜提到，王世堅對蔡英文非常支持，不過因為黃珊珊過去跟王世堅在議會是十幾年的同事，所以非常了解黃珊珊的性格跟做事能力。高嘉瑜笑稱，王世堅至今還沒鬆口，可能是想賣關子。

其實王世堅的「理性與感性」之爭近日似逐漸浮現結果。王世堅16日接受網路節目《下班瀚你聊》專訪，就再度被問及：決定要投黃珊珊還是陳時中了嗎？王世堅坦言「我欠黃珊珊一次」。王世堅表示，7年前他提案，認為應該在遠雄違約事實明確，逾期完工、安檢未過以及毀損古蹟時，立刻解約接管，由北市府完成大巨蛋。然而，王世堅提案後，支持他的人很少，但當時黃珊珊不僅跳出來連署、聲援他，在一讀、二讀過程時，都出面幫王世堅在大議事廳發言。王世堅認為，他欠黃珊珊一次，因為黃珊珊在關鍵的時刻，做很正確的決定，「她是正直清廉的人」。