2020年8月剛因毒品案出獄的陳姓男子，垂涎表姊的美色，去年3月藉故投宿表姊住處，在凌晨3時突向對方伸出狼爪侵犯，表姊被表弟的舉動嚇壞，激烈抗抵陳男才作罷，驚恐萬分的被害人後來報警提告，士林地檢署偵查後，依強制性交罪起訴陳男。

起訴指出，陳男因毒品案出獄後不思悔改，見獨居的表姊有機可乘，去年3月藉故到表姊家投宿，卻在凌晨3時許強行性侵對方，陳想更進一步時，遭被害人極力反抗，最後才悻然收手。

遭驚嚇的被害人後來向友人告知此事，友人質問陳時，陳表示一時衝動，願出10萬當做賠償，但表姊最後堅持提告，她另表示，陳男在之前曾拿飲料給她喝，後來她出現昏迷反應，質疑陳可能有先下藥，因此告表弟加重強制性交。

陳男應訊時，一度還辯稱是你情我願，但因有友人證詞，加上被害人指證歷歷，在被害人私密處另採得陳男的DNA，下藥部分因無切確實證，檢方偵查後，依強制性交罪起訴這名惡狼表弟，依法得處3至10年有期徒刑。