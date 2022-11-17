年底九合一大選剩9天，國民黨台北市長候選人蔣萬安祭出夫人牌全力輔選，同黨新北市長侯友宜被問到有沒有要「比照辦理」，侯未正面回應，僅說從事公職40幾年，妻子一直是最好的幕後助手，相信他在後續任何職位，妻子仍會是最棒的家庭守護者和安定的力量。

選戰最後衝刺階段，國民黨台北市長候選人蔣萬安打出「夫人牌」，妻子將挺孕肚陪跑行程。

侯友宜一早到桃園龜山市場，幫同黨桃園市長候選人張善政掃街拜票，助陣時被問到有沒有要讓妻子亮相幫忙，侯說，從事公職大概有40幾年了，面對很多艱困的公職生涯，太太都是他最好的幕後助手。

侯友宜說，尤其在基層面對槍林彈雨的歲月，沒有妻子的支持，家庭不會挺過來，他非常感恩，不管是在公職生涯的基層員警歷練，或是後續任何一個職位，妻子都扮演最棒的家庭守護者，也是他最安定的支持力量，「我非常謝謝感恩太太！」。

張善政日前被問到同一個問題則說，自己的壓箱牌沒有什麼特別的，就是照現在的步調繼續、努力地往前走，就是「市民牌」！