繪圖晶片大廠輝達公布截至10月底結束的第三季度財報，雖然整體營收下滑17％至59.3億美元，不過資料中心卻表現亮眼，在需求強勁帶動下，該業務營收激增31％到38.3億美元，擊敗市場預期。
輝達將此強勁成長歸功於美國雲端服務與消費者網路公司對資料中心的需求攀升。不過曾經是輝達營收主要成長來源的遊戲事業卻因消費者需求疲弱，上季營收遽滑51％至15.7億美元。
輝達還預期第四季度營收約在60億美元左右，略低於市場預期的60.9億美元。
繪圖晶片大廠輝達公布截至10月底結束的第三季度財報，雖然整體營收下滑17％至59.3億美元，不過資料中心卻表現亮眼，在需求強勁帶動下，該業務營收激增31％到38.3億美元，擊敗市場預期。
輝達將此強勁成長歸功於美國雲端服務與消費者網路公司對資料中心的需求攀升。不過曾經是輝達營收主要成長來源的遊戲事業卻因消費者需求疲弱，上季營收遽滑51％至15.7億美元。
輝達還預期第四季度營收約在60億美元左右，略低於市場預期的60.9億美元。
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