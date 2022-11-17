國民黨猛打民進黨台北市長候選人陳時中疫苗爭議，衛福部長薛瑞元昨上節目受訪表示，國民黨台北市長候選人蔣萬安一遇到選舉就走鐘，更批國民黨攻擊手法很討厭，直呼「就像是被頭蝨咬到一樣」。蔣萬安今天痛斥，薛瑞元現在已經變成綠衛兵，一直在抹黑攻擊在野黨立委，鋪天蓋地的抹黑攻擊、網軍操作，這才是蝗蟲壓境。
薛瑞元昨天在節目評蔣萬安問政表現，稱過去沒要選舉時，蔣萬安還算理性，還有7、80分，是個可以討論問題的對象。「但要選舉就走鐘了！」並提及國民黨攻擊手法很討厭，消耗公務人員處理正常事務的時間，「就像是被頭蝨咬到一樣」。
蔣萬安今天路口拜票時怒批，「薛瑞元現在已經變成綠衛兵」，一直在抹黑攻擊在野黨立委，民進黨是最沒有資格批評人家，每一次到選舉最會用抹黑、攻擊、惡質的選舉方式就是民進黨，現在選舉到最後階段，各式各樣鋪天蓋地的抹黑攻擊、網軍操作，這才是蝗蟲壓境。
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