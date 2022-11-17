網路詐騙頻傳，不少人網戀被騙錢，一名網友分享，一名女子去銀行匯款給老公，行員頂著壓力詢問匯款人是否認識對方，讓女子氣到臉色鐵青，斬釘截鐵地說「有！只是他平常都在大陸而已！」引起網友討論，不少人反而大讚行員好盡責，就算壓力很大，還是有遵守SOP問完。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》上發文表示，剛去銀行辦事，意外目睹隔壁臨櫃女子差點被氣死的畫面。原PO站在櫃台前等待行員處理事情時，聽到隔壁櫃的女子說要匯款，行員立刻問是要匯給誰，女子回說給老公的，怎料行員下秒卻問說「請問有認識對方嗎？」

該網友表示，聽到這個問句的瞬間，他忍不住抬頭偷瞄了一眼，結果發現女子臉色鐵青地瞪著行員說「有！只是他平常都在大陸而已！」期間行員完全沒有抬頭看，只是專注的在辦事情。原PO表示，那個行員看起來很年輕，感覺會問這些問題只是盡責。

貼文引起網友討論，不少人笑翻直呼，當下聽到這些問題會忍不住笑出來，可能要把兒子帶到現場當證明。不過，也有許多人誇讚行員很盡責，因為根據金管會的規定，跨境匯款達3萬元，就必須要確認客戶的身分，這是依循FATF（防制洗錢金融行動工作組織）所訂的國際標準。