虛擬貨幣圈的劇烈震盪並沒有停止跡象，甚至逐漸從已經宣布破產的FTX向外擴張，先是借貸業者BlockFi有意聲請破產，隨後又傳出虛幣投資銀行Genesis Global Trading的貸款部門暫停申請貸款及接受贖回，這也讓交易所Coinbase首席財務官Alesia Haas警告，FTX破產所帶來的影響還沒有完全顯現出來，現在看起來越來越像幣圈金融危機。

CNBC、路透社報導，Genesis官方發布推文指出，由於FTX的影響，過去一周充滿挑戰，我們的首要任務是為客戶服務並保護他們的資產，因此暫停新貸款的發放及舊貸款的贖回，同時努力增加資金流動性，以履行我們的貸款業務。

報導提到，此事突顯BlockFi準備申請破產之後的影響，BlockFi是FTX的關係企業，BlockFi官方坦承公司與風暴中心FTX、Alameda Research之間有巨大的曝險部位，因此躲不過襲擊。

種種狀況讓Alesia Haas感到不安，「我們現在看的是，FTX破產所引發的後果，越來越像2008年的金融風暴，存在許多不當的借貸操作與風險管理，整體的衝擊尚未完全浮現。」

Alesia Haas補充說道，要了解FTX事件所引發的全面影響，至少需要花費數天甚至數周時間才能有頭緒，可以預期的是，未來我們將看到美國與全球政府都將推動對虛擬貨幣進行監管。