台中港32號碼頭長榮貨櫃場昨（16）被發現一只自美國洛杉磯運抵台灣的空櫃中，有具41歲美籍女子屍體，遺體面部朝下趴在貨櫃口，警方推測女子想偷渡卻不慎餓死，也有遇害遭棄屍可能性；女子的臉書曝光，最後一篇貼文在2017年，是張相當詭譎的「枷鎖天使」照片，因屍體已脫水成乾屍，身分仍待釐清。

據悉女子臉書頁面被找出，自稱開設清潔公司，最後一篇公開貼文停留在2017年，圖片是張「枷鎖天使」一對翅膀被鐵鍊捆綁於骷髏頭旁，充滿詭譎負面氛圍；另外，有網友貼出疑似是女子生活照，照片中白人女性有著一頭金髮，體型、鼻樑與死者有多處相似，不過因遺體已經脫水，需檢警進一步釐清身分。

警方指出，女屍衣著完整，一旁放著隨身背包跟皮夾，根據皮夾內身分證件，初步與遺體特徵比對，死者疑為美國堪薩斯州41歲女子。警方指出，這起在空貨櫃中發現女遺體案，是台中港開港46年來首見，更特別是從未遇過這種涉外案件，美國人死在空貨櫃中，由貨櫃輪運抵台中港才被發現。

資深員警研判，女子不排除想偷渡，躲在貨櫃裡，因缺乏飲食餓死。或是有人加害該女子將她鎖在貨櫃裡，貨輪長時間橫渡太平洋抵達台中港成為一具屍體。但偷渡客通常是多人行動，一般會挑選航程較近的鄰近國家，研判遇害可能性較大。目前遺體運抵台中市立殯儀館，警方依不明死亡案規定處理。