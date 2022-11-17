雲林縣府為提升雲東的觀光亮點，邀請知名藝術家在林內鄉舊寶隆紙廠做藝術創作，打造「林內紙蝶生態地景園區」，日前揭牌啟用。（雲林縣政府提供）

縣長張麗善表示未來，林內紙蝶園區未來還會有第二期、第三期計畫進駐，帶領遊客更加認識林內鄉的生態與美景。（雲林縣政府提供）

雲林縣府為提升雲東的觀光亮點，邀請知名藝術家在林內鄉舊寶隆紙廠做藝術創作，打造「林內紙蝶生態地景園區」，日前揭牌啟用。縣長張麗善表示，歡迎民眾透過地景藝術認識林內，前來拍照打卡還可順道走訪斗六、古坑，喝一杯台灣咖啡，感受雲林獨有的魅力。

寶隆紙廠曾在林內經濟產業中扮演重要角色，這次特別邀請張和民、任大賢、黃蘭雅、陳宣誠、蔡佳吟、黃啟軒等5組藝術家團隊進駐林內寶隆紙廠，以林內紫斑蝶、獼猴、八色鳥等生態特色發想地景藝術創作。

5件藝術作品分別為張和民的「舞猴」，傳遞小猴群、八色鳥、紫斑蝶互動情形概念；任大賢的「鹿與蝶」，以梅花鹿及紫斑蝶呈現台灣特有生態風貌；黃蘭雅的「翩翩」，利用AR擴增實境技術重現群蝶翩翩飛舞意象；陳宣誠的「森徑間」，創造一座宛如紫斑蝶的山屋；芃芓藝術的作品「好多好多蟲蟲」，呈現昆蟲尚未羽化前的樣貌。

縣長張麗善表示，雲林縣這幾年努力打造觀光亮點，盼吸引更多民眾來雲林旅遊，縣府以紙廠的「紙」加上林內特殊生態物種紫斑蝶的「蝶」，命名為「林內紙蝶生態地景園區」。

入口意象的鋼雕蝴蝶、造紙工廠遺留的鋼管，寓意林內舊寶隆紙廠由過去的工業轉為生態及文化觀光，未來還會有第二期、第三期計畫進駐，帶領遊客更加認識林內鄉的生態與美景。

雲林縣政府城鄉發展處長林長造指出，本計畫是縣府自籌經費800萬元，透過水牛設計部落有限公司邀請藝術家進駐創作，未來規劃種植蜜源植物，吸引紫斑蝶停留，使林內紙蝶生態地景園區更合乎生態的意象。

林內紙蝶生態地景園區位於台3線旁，是彰化進入雲林的門面，縣府希望強化這裡的觀光量能，成為新的網紅打卡亮點，後續再串聯雲東各景點，吸引更多人到雲林觀光。