臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

選舉進入最後不到10天，身兼民進黨主席的總統蔡英文，昨（16）日在臉書發文為黨籍高雄市市長陳其邁拉票，喊話：「投錯人，市政會停滯不前，但是投對人，用緊緊緊的速度，城市的進步可以用兩年拚四年。高雄就是最好的例子。」此說法引熱議，大批網友留言狠酸，有人更直言：「今年高雄大大小小就停電20次以上了吧，搭配不時出現的浮屍，暖到不行。」

蔡英文昨日在臉書發文，刊出陳其邁的競選影片強調「選舉倒數10天」、「為台灣挺身而出」，並表示：「投錯人，市政會停滯不前，但是投對人，用緊緊緊的速度，城市的進步可以用兩年拚四年。高雄就是最好的例子。」

蔡英文盛讚陳其邁，自從他上任後高雄越來越忙，捷運開工了、台積電來了，不論是設計展、演場會，高雄的活動一個接一個辦，周末大家常常都要去高雄。蔡指出，兩年前，高雄人用選票，換來城市的進步發；展選舉倒數最後10天，請高雄的鄉親，打電話給在外打拚的親友，一定要買車票，投下關鍵的一票，「我們再挺陳其邁一次，讓他為高雄繼續拚四年！」

此文湧入超過1400則留言，討論相當熱烈，但除親綠同志及其支持者外，多數卻是批評聲浪。網友紛紛表示：「今年高雄大大小小就停電20次以上了吧，暖到不行」、「一定要讓民進黨看看人民不是笨蛋，做不好就換人」、「別再唬爛人了，人民是有智慧的」、「幸浮城市？」、「整天PO選舉文不累嗎？總統！」