警政署長黃明昭（右三）昨特赴花蓮，期勉警方持續在選前加強查賄制暴，維護選舉期間治安平穩。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

警政署長黃明昭昨特赴花蓮，除期勉警方持續在選前加強查賄制暴，也頒發獎勵金予花蓮港警總隊，肯定破獲人蛇集團。（花蓮港警總隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

九合一選舉進入倒數階段，各地選情越趨白熱化，檢警調也積極打擊賄選，由於花蓮縣內迄今已查出逾10件賄選案件，警政署長黃明昭昨特赴花蓮，期勉警方持續查賄制暴，維護選舉期間治安平穩，另也特別頒發獎勵金予花蓮港警總隊，肯定破獲人蛇集團，穩定社會治安。

警政署長黃明昭昨率刑事警察局副局長黃家琦至花蓮縣警局，召開第2次選舉查賄制暴工作座談會，會中肯定花蓮警方及港警在這段期間防治賄選的辛勞。

黃明昭也在會中強調，投票正式進入倒數，是現金買票高峰階段，除提示查賄務必注意賄選買票模式、成立行動蒐證小組、協調檢調單位協助、數位鑑識及落實案件向上溯源等偵查技巧，要求針對轄區具暴力或幫派背景候選人強化注蒐，加強熱區制暴工作，維護選舉期間治安平穩。

縣警局局長戴崇贒表示，今年7月起，要求各單位加強各類賄選情資蒐報整備，及全力執行淨化選前治安工作，以嚴查方式防止候選人以賄選手段影響選舉的公正性，每周邀集相關單位主管親自主持查賄制暴工作會議，掌握各單位查賄制暴工作進度，並要求加強候選人集會、遊行及相關重要處所安全維護。

此外，黃明昭在會議前，特別頒發花蓮港警總隊案件獎勵金，肯定該隊於8月和10月下旬，在檢察官江昻軒指揮偵辦下，實施全省2次大規模搜索行動，破獲以葉嫌為首從事人口販運的「長鴻國際犯罪集團」，將該不法集團瓦解，防止國人遭詐騙出國打工，穩定社會治安。