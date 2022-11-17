近日有爆料者在政論節目上指出，台灣民眾黨5位立委要「捐出人頭助理」，涉及貪汙。台灣民眾黨立法院黨團今天（17日）召開記者會澄清，立委邱臣遠強調，絕對沒有人頭助理、詐領助理費問題，所有公費助理都是合法合規，並在記者會後赴北檢提告。

邱臣遠說明，這次要提告的對象是在政論節目中匿名爆料的「A助理」，他希望「A助理」能公開身分，不要用含沙射影的方式指控。邱臣遠說，相關言論造成民眾黨極大的傷害，因此，除了要透過司法證明「A助理」的言論為虛構之外，後續也會追究政論節目主持人、來賓藉此穿鑿附會的法律責任。

立委張其祿表示，絕對沒有國庫通黨庫情形，民眾黨立委也沒有任何利用人頭浮報薪資。他解釋，所有助理工作都與黨部無關，沒有人是黨工，而每個立委辦公室確實有聘用一名助理負責委員會、聯繫黨團，但都是在立院工作。他說，因為5位立委們都有當過黨團幹部，因此助理們的工作上有重疊，並沒有什麼好意外的。張其祿舉例，他的一名助理就派駐在財政委員會，假設邱臣遠到財政委員會質詢，也能互相溝通、橫向聯絡。

張其祿表示，每位立委確實有60萬元的募款責任額，但這都是立委們自己想辦法處理，絕對沒有透過人頭助理的方式達成目標，這兩件事完全沒有關係。

邱臣遠表示，目前黨團共請了11位公費助理，都是負責立院工作，沒有黨部混用情形。有媒體問到既然立院工作繁重，為什麼沒有聘用到16位的名額上限，邱臣遠回應，立委助理是高度專業工作，人沒有這麼好請，再加上現在到處缺工，執行面上有很多困難，呼籲大家不要再用含沙射影方式引導言論方向。