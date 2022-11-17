高市青年局局長張以理（左一）將象徵獲選進駐的鑰匙頒發予青創團隊。（柯宗緯翻攝）

「遞伊家科技股份有限公司」在進駐空間辦公情形。（柯宗緯翻攝）

「遞伊家科技股份有限公司」在進駐空間辦公情形。（柯宗緯翻攝）

高市青年局推動「創意築夢巢」進駐甄選計畫，扶植優質青創及強化事業發展動能，特別釋出「雄校聯社團養成實驗室」8樓作為黃金辦公室，徵件期間吸引不少優質青創業者爭相搶進，最後由「遞伊家科技股份有限公司」獲得優勝，青年局後續也將提供多項資源，助攻營運成長。

這處「雄校聯社團養成實驗室」，位於高捷中央公園捷運出口旁的新宿商圈，可坐擁萬坪公園景觀視野的良好工作環境，「創意築夢巢」進駐甄選計畫啟動後，吸引不少青創業者探詢。

青年局長張以理指出，進駐期間除提供創業諮詢輔導、協助介接產官學資源，加速產品服務的優化，透過青年局社群行銷策略的導入，協助進駐事業開拓更多商機，提高創業成功率，點亮創業漆黑的道路，與青年御光而行。

這次獲選進駐黃金辦公室的「遞伊家科技」是以社群媒體及電子商務技術，提供企業主客戶結合LINE官方帳號的購物解決方案。

青年局指出，業者主要以「來粉LINEFANS」方案取代開發APP，並導入勞動力發展署推廣的「TTQS人力發展品質管理系統」加強合作夥伴培訓，透過培訓課程強化顧客信賴度。目前LINE購物直播收單在台灣僅開放與9個商家合作，遞伊家是高雄新創唯一的1家。

「遞伊家科技」負責人林上智提到，由於數位轉型開發APP成本高昂，對於小型企業品牌經營主的負擔較大，遞伊家看到商機，因此整合LINE生態下的工具與技術合作夥伴資源，協助業主跨過數位轉型的高額費用門檻。

林上智坦言，創業路上遇到很多需要克服的問題，感謝青年局的協助，提供包括青年創業補助、創業輔導資源，及輔導申請經濟部「SBTR推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫」，遞伊家也在進駐後獲選成為經濟部「台灣雲市集Tcloud平台」的資訊服務廠商，加入協助中小微型企業善用數位科技創新發展的行列。