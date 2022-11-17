搶歲末節慶餐飲與送禮商機，台北喜來登飯店攜手以雪茄蛋捲聞名的日本知名品牌「YOKU MOKU」合作，以品牌經典藍色調、訂製禮物盒及銀白雪橇打造室內必拍打卡景點，12月23日至25日晚間還有安排「不插電音樂夜」感受節慶的浪漫氛圍。The Deli則端出爐烤牛肉、火雞等美味禮籃，以及多款節慶限定的歐式糕點與精緻蛋糕。平安夜及聖誕節當晚，義式餐廳比薩屋與十二廚自助餐廳也獻上多款節慶佳餚共歡慶，客房則推出「微醺聖誕夜」與「溫馨聖誕」二套住房專案，活動期間全館消費達門檻皆可獲得YOKU MOKU人氣經典禮盒作為聖誕贈禮。

台北喜來登12月1日起開放預訂限量「微醺聖誕夜」一泊一食，入住寬敞舒適主管客房每晚8,888元起，即贈全新打造的「聖誕熱紅酒禮盒」，精選榮獲多項大獎、酒體圓融、帶有黑櫻桃、黑胡椒及可可等多層次香氣的智利酒莊鑑賞家「Cono Sur Tocornal Merlot拓克諾梅洛紅酒」作為基底，搭配「北歐雪國香料包」肉桂、丁香、八角、檸檬乾等多樣香料，輕鬆調配品味酸甜醇香，禮盒內更贈送繽紛裝飾與新鮮聖誕花材可作為家中聖誕佈置。另外，The Deli也有單獨販售熱紅酒禮盒，期間限定每組990元，不管送禮或自用都佳節更添應景自製樂趣。

台北喜來登另自11月21日起也開放預訂「溫馨聖誕」一泊一食，12月25日前入住舒適客房每晚8,888元起，在房內享受「香烤火雞繽紛共享組」重達4公斤的香烤火雞、松露奶油玉米、龍蝦起司通心麵、煙燻鮭魚綜合時蔬沙拉、栗子葡萄雞肝麵包餡、杏仁奶油國王派等多樣海陸美饌，以派對佳餚締寫深刻回憶篇章，專案需入住日三天前預訂並須另加15.5%稅金。

針對聖誕節，台北喜來登比薩屋將義大利人的節慶美食搬上桌，集合煙燻鮭魚凱薩沙拉、蒜味薄餅搭配醃番茄與瑞可塔起司醬、酥炸海鮮與18個月熟成的塞雷諾蜜瓜火腿，四款前菜開啟味蕾。「無花果燻鴨比薩」新鮮無花果中和燻鴨鹹味，淋上巴薩米可醋，風味層次豐富。「炭烤小管橄欖義大利麵」新鮮澎湖小管以迷迭香、百里香等窯烤，彈牙麵條酸爽鮮美。主菜「慢烤松露風味竹地雞」由主廚精選取經法國布列斯雞飼養的竹地雞，皮脆肉彈口感是其最大特色，以自製松露蘑菇醬細心塗抹於雞肉皮層，墊上新鮮迷迭香烘烤，金黃多汁散發松露香，搭配經典莓果醬酸甜可口，餐後則送上「聖誕樹幹蛋糕」，四人分享餐每套6,000元+10％。

比薩屋12月24日起至31日也特別推出「歡慶年末特調」，包含「夏日聖誕」酒體呈現清爽綠色，以百香果、哈密瓜香甜酒為底，加入鳳梨及檸檬汁，入口果香四溢，輕鬆感受南半球聖誕熱情氛圍。顏色夢幻的「雪花」則以紫蘇燒酒、麝香葡萄酒、梅酒及桂釀調製，再點綴如雪花散落的糖霜，多層次賦予調酒更細緻風味。「白鬍子」以威士忌及蘭姆酒為基底，搭配香氣十足的花生及濃郁太妃糖鮮奶油，香醇的奶泡溫柔輕吻唇邊，完美演繹暖冬氛圍，每杯380元+10％。

台北喜來登自助餐廳十二廚平安夜及聖誕節晚餐餐檯將加碼豐盛節慶美食，鮮嫩多汁的「爐烤美國安格斯戰斧牛肋眼」、「美式炭烤豬肋排」及歡慶必備「爐烤火雞」搭配栗子雞肝麵包、橙香蔓橘醬及黑椒火雞醬。當晚更特別加碼「每人半隻焗烤龍蝦」，甜點區也將推出多款造型俏皮可愛的聖誕點心，每位1,890元+10％。

來自東京的精品甜點YOKU MOKU，奶香濃郁的雪茄蛋捲聞名全球，今年台北喜來登與其合作12月23日至25日於比薩屋與十二廚用餐達門檻及贈「YOKU MOKU夏威夷豆巧克力餅乾」，或於平安夜入住即可獲贈「YOKU MOKU迷你雪茄蛋捲」。

台北喜來登與YOKU MOKU攜手合作，以品牌經典的深藍、白色打造聖誕樹及訂製禮物盒妝點大廳空間，擺上銀白雪橇增添溫暖氛圍，讓不管是商務族、家庭及三五好友為美好時刻打卡留念。悠揚曲調透過明亮歌聲感動心意，12月23日至25日晚間5點30分至6點15分，將邀請「集思音樂」於大廳為賓客獻唱多首聖誕經典歌曲，動人音色營造歡欣節慶氣氛。平安夜晚餐時段，也特別安排聖誕老公公與小天使，一同至館內各餐廳派送糖果，將歡樂甜蜜的氣氛分享給每一位賓客。

充滿感恩的12月，寒舍集團延續多年公益傳統，12月1日起於五館飯店設立捐款箱，樂捐100元即可獲得導盲犬磁鐵娃娃，募得所有款項將全數贈予「台灣導盲犬協會」。12月10日下午於台北喜來登更邀請協會於大廳提供專業宣導，讓賓客近距離接觸導盲犬，以行動支持台灣導盲犬培訓以及打造盲人友善環境，將溫暖心意轉化成實際的愛。

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