Tiffany & Co.珠寶又添新力軍，繼T、T1、HardWear系列珠寶成功席捲全球、掀起熱銷之後，如今又推出超殺款Lock系列珠寶，日前在好萊塢Sunset Tower舉辦新品上市晚宴，「神力女強人」蓋兒加朵（Gal Gadot）、小賈斯汀愛妻Hailey Bieber、社交名模Kim Kardashian出席晚宴力捧，並示範以疊戴方式佩戴，豪氣萬千，更添奢華。

《神力女超人》蓋兒加朵佩戴Tiffany Lock系列珠寶手鐲，讓人聯想到電影中的女超人造型。（Tiffany & Co.提供）

「神力女超人」蓋兒加朵一口氣佩戴了12只Tiffany Lock金手鐲在手腕上，讓人聯想到她在電影神力女超人的角色，充滿了力與美，她說，珠寶可以永遠保存，不像衣服與皮包會過時，因此會選擇與她有連繫的珠寶，因此Lock珠寶是最佳選擇，且永不會過時。

為Tiffany T系列拍攝形象廣告的名模Hailey Bieber，以混搭方式詮釋Tiffany Lock珠寶，單手佩戴六只黃金和密鑲鑽石的Lock手鐲，混搭出不一樣的時尚風情。搭配翠玉Elsa Peretti Claw黃金項鍊和HardWear link耳環。

Tiffany攜手當代藝術家Daniel Arsham合作聯名珠寶，以青銅雕塑鎖扣襯托Tiffany Lock手鐲之美。（Tiffany & Co.提供）

為了慶祝Tiffany Lock珠寶上市，Tiffany也與紐約當代藝術家Daniel Arsham合作推出聯名珠寶，以雕塑品搭配手鐲的方式限量登場，Arsham以顛覆時間與空間的理念，以青銅雕塑重現Tiffany古典珍藏庫中的掛鎖設計，仿舊腐蝕的青銅更能凸顯Lock獨特的變形美學，限量99件。

Tiffany Lock K金全鑲鑽手鐲，94萬9000元。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany Lock K金手鐲，20萬1000元(左)、白K金與黃金鑲鑽手鐲38萬4000元。（Tiffany & Co.提供）