《全明星運動會》日前遭周刊爆料，黃隊成員林玉書因在對內遭排擠霸凌而退賽，消息一出許多網友紛紛將矛頭對準，同為黃隊的三名女隊員劉心語、壯壯與鄭靚歆，更到三人社群洗版，對此三人也紛紛回應，身為領隊的郭泓志也在稍早發聲，但內文因未提及林玉書，再度引發網友怒火。

事件發生後，身為黃隊隊長的壯壯首先透過經紀人回應「每一個訓練和比賽，所有人都是全心投入，從無到有、一點一滴，只為呈現好的表現給大家，面對玉書的傷退，賽場上下的所有人，皆感到惋惜並不知所措，對於知情人士的說法，不敢苟同且無以回應，賽事已到白熱化的階段，希望大家多關注賽場上的表現，不要因此抹殺所有人的努力！」

眼見女兒鄭靚歆慘遭網友謾罵，56歲美魔女胡文英也發文力挺，她曬出相關報導及網友謾罵的留言截圖，強調看到這些評論就相當火大，甚至會影響到黃隊比賽的氣勢，接著指出完全不能接受對寶貝女兒的指控，畢竟她是有素養且懂得欣賞別人優點的人，不僅不會批評別人，也從來沒有人批評過她的人格，怒斥：「你們這些酸民憑什麼，作為母親的我非常心疼，我女兒的名譽由我來捍衛，不容許任何人傷害她，誰敢傷害她我跟他（她）拼了」。

鄭靚歆媽媽發文捍衛女兒名聲。(圖／截圖自鄭靚歆媽媽臉書）

對此，身為領隊的郭泓志稍早也在社群發文，文中也各自護航隊員劉心語、壯壯與鄭靚歆，文末更幽默寫道「我想我除了排便比較不順暢以外，排擠是不可能發生的」但是貼文曝光後，反倒引起網友不滿「為什麼沒提到玉書」、「這很明顯了吧」、「原本以為會提到玉書，居然沒有…」更有眼尖網友發現郭泓志未追蹤林玉書直問：「郭哥為什麼退追玉書」，而事件延燒至今讓許多粉絲感到失望及惋惜。