國民黨高雄市長候選人柯志恩酸高雄市長陳其邁的競總如同「迪士尼」，並稱要用5個月的時間挑戰陳其邁30年的根基，對此，陳其邁無奈回應「這都是選舉語言」，選民比較關心的是政策牛肉，自己一步一腳印全心全意為高雄付出，不管待多久時間都熱愛這個城市，相信柯志恩在高雄待久一點，就能了解這個道理。

面對選舉，民進黨有龐大奧援，柯志恩狠酸，陳其邁競總有旋轉木馬等遊樂設施，好像「迪士尼」，對此，陳其邁表示，「唉呦！這都是選舉語言」，距離大選剩下9天時間，他覺得選民比較關心的是政策牛肉，對於類似的選舉語言，其實在4年前高雄人都非常有經驗，他認為選舉還是要提出正面的方法及訴求，而不是講這些負面又貼高雄標籤的政治語言，這會讓大家覺得「又來了！」。

而柯志恩提到自己要用5個月時間挑戰陳其邁在地方30年的根基，陳其邁脫口「這樣哦！」，隨後表示，他認為自己跟所有高雄人一樣一步一腳印全心全意付出，大家在這片土地，不管先來後到，都熱愛這個城市，不管他待多久時間，高雄是他一生的選擇，他相信柯志恩在高雄久一點，就能了解這個道理。

針對民進黨創黨元老許國泰幫柯志恩助講且提到民進黨逐漸沉淪，陳其邁回應，每個人選舉的方式都不一樣，他尊重各候選人選舉的策略。另外，柯志恩先前受訪時表示，她幫陳其邁打72分，也就是研究所及格的分數，陳其邁回嗆，分數是由市民來打。

柯志恩也再次提及高雄人收入最低20％的人存不到錢，陳其邁強調，他們都已經講過很多次，在市政的討論上要基於事實，不要扭曲事實。