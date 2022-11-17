國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布辭立委後，拖5天才辦理程序，引來對手圍剿。蔣萬安今天反擊，批民進黨台北市長候選人陳時中在當衛福部長時，在疫情最高峰期間，全民缺疫苗，全民給了陳時中半年的時間，陳時中對疫苗卻一問三不知。

對於蔣萬安請辭拖了5天，陳時中批「這種效率怎麼當市長？」如果沒有提醒蔣萬安，不知道會不會時間就這樣過去，蔣萬安又變成立委再出來露面。無黨籍台北市長候選人黃珊珊也酸「真是讓我『堂』目結舌」，強調辭職程序很簡單，若蔣萬安連辭職都無執行力，將來又怎會有即戰力？

蔣萬安表示，陳時中在當衛福部長的時候，在疫情最高峰期間，全民缺疫苗，給了陳時中半年的時間，陳時中對疫苗卻一問三不知；當時全民缺快篩的時候，陳時中是如何面對台灣的民眾，讓大家一直缺快篩，最後大排長龍排隊，遲遲等不到快篩。

蔣萬安強調，疫情是攸關人民的健康、生命安全，連這樣的事情陳時中都還遲遲讓人民等待疫苗、快篩，甚至當時民間要採購國際疫苗，也是前前後後拖了1個多月，連慈濟都看不下去。

媒體追問黃珊珊酸說「堂」目結舌，蔣萬安答稱，陳時中過去在疫情期間，永遠忽略人民的生命健康、罔顧人民的生命安全，現在沒有資格指責別人。