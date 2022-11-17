抗生素支撐著許多重大的醫療發展，包括重大手術、急重症加護照護、以及血液腫瘤等疾病的免疫抑制治療，但廣泛使用與病菌的快速演化，卻加速超級抗藥菌誕生。台大醫院今天啟動抗生素合理使用巴士巡迴展，呼籲合理使用抗生素。

美國CDC今年6月發布特別報告，指出在COVID-19疫情之後，因重症患者使用抗生素比例提高，導致抗藥性細菌比例增加，呼籲醫界重視此議題。世界衛生組織 （WHO） 將每年11月18日至24日訂為「世界抗生素周」，今年主題為「一同預防抗微生物製劑抗藥性」，呼籲世界各國共同響應。

台大醫院響應世界衛生組織於每年11月18-24日舉行世界抗生素週(World Antimicrobial Awareness Week WAAW)呼籲各國共同預防抗生素抗藥性，並與財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會共同規劃「抗生素合理使用巴士巡迴展」宣導，衛生福利部疾病管制署署長周志浩、台大副校長張上淳也出席。

台大感染科暨感染管制中心主任陳宜君表示，抗生素合理使用五大要素，正確診斷(Diagnostics)、最佳用藥選擇(Drug)、適當的劑量(Dose)、階段性評估降階(De-escalation)、合理的治療時間範圍(Duration)。針對病人做個別風險評估，提供最適合的抗生素治療。

台灣感染症醫學會理事長王復德表示，抗藥性細菌感染是隱形殺手，關係到每個人。感染症醫學會在新冠肺炎疫情期間很難談及，趁如今疫情穩定，希望透過巡迴的巴士，請民眾、醫院、政府，產官學共同討論解決如何減少抗藥性，更盼望有新藥，疾管署可以對新藥適度給予獎勵，盡快協助病人獲得新藥。

血液病醫學會秘書長楊永立表示，血液科病人大部分使用強化學治療甚至骨髓抑制，很多資料告訴我們透過支持療法就能把病人治癒力增加10-20％，但現在免疫治療愈來愈多，都會短時間免疫較差，如果花了很多時間、使用很多藥物，治療好一個病，最後卻死於感染是非常令人痛心的，現在與感染科合作制定非常多不同的指引，希望避免這種狀況。

「抗生素合理使用巴士巡迴展」首站起點於臺大醫院開跑，展期11月17日至11月24日，透過巡展呈現臺大醫院感染管制長年努力的成果。吳明賢院長表示，臺大醫院一向依循世界趨勢走在醫療前端，是國內首先進行全院前瞻性醫療照護相關感染及抗藥菌監測及管理的醫學中心，早期即建立抗生素管理概念。以加護病房為例，感染專家、重症醫師與藥師會共同針對病人的需求，評估使用抗生素的時機及使用的抗生素類型，以避免抗藥性發生。