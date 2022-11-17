高雄先前一名外送員到三民區公寓送餐時，發現一家住戶門口上面均綁滿水果刀、剪刀等各種刀械，且刀尖均朝外，路過民眾不慎易遭割傷，他嚇得在網上發文提醒。後來警方今日接獲民眾檢舉到場了解，屋主辯稱是先前與鄰居有爭執，擔心尋仇才會綁刀自保，因目前未傷及他人，警方依社會秩序維護法裁罰，屋主將面臨3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

事件發生在三民區建武路某公寓民宅，有一家門口上榜滿各種刀械，此景象令前來外送的外送員嚇一跳，因刀尖均朝外，再加上樓梯間空間狹小，若不慎易遭割傷，於是他在臉書社團發文表示「這也太恐怖了吧！」，也讓眾多網友議論紛紛，直言「當鄰居有夠可怕」；今日三民二分局覺民派出所接獲檢舉，立即到場了解。

據了解，屋主為66歲獨居林姓婦人，林婦向警表示，因之前與鄰居有噪音方面的糾紛，後續曾發生過口角衝突，還互相提告過，因擔心會遭人尋仇，才會在門上綁上水果刀、剪刀、美工刀等刀械，藉此防身自保。

警方指出，林婦在門口放置殺傷力的物品而有危害他人身體或財物之虞，因目前尚未危及到他人，故依違反社會秩序維護法第63條第1項第4款裁處，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。