花蓮在後疫情開放下引流商機，報復性增加遊客，同時對外送的需求也逐步攀升，產生更多垃圾與分類問題。本次團隊隨機走訪花蓮，考驗一般民眾對於垃圾與回收的認知，更以詼諧的快問快答重新認識分類。花蓮縣環保局張華砡科長呼籲，少用一次性用品，且環保仰賴公德心與持續性，才能達到環境永續。

團隊走訪花蓮街頭、觀光商圈與各大機構，採訪路人對回收概念認知，包含手搖杯、保麗龍杯、電子發票、紙餐盒、乾電池等5項生產品的分類。其中，手搖杯的封膜為垃圾，塑膠杯應洗淨回收；保麗龍杯有特殊回收方式；電子發票是上面有多種塗層難以回收，因此需當作垃圾處理；紙餐盒與紙類回收不同，紙餐盒需沖洗後才能回收，並且需與一般紙類分開回收；乾電池與行動電源等產品經擠壓易起火燃燒，需獨立回收。

設計好的問題引發民眾共鳴，以迷因方式判斷回收或垃圾處理，題目包含前任的衣服，但若去除誇張與搞笑要素，應採舊衣回收。(圖/YouTube)

進階題目的快問快答相當詼諧，設計好的問題引發民眾共鳴，以迷因方式判斷回收或垃圾處理，題目包含前任的衣服、看完的漫畫、穿過的舊皮鞋、退學通知單、路上撿到的紅包、暗戀對象喝過的寶特瓶、公司老闆簽名照、小時候的小毛毯。其中包含不少陷阱題，若去除搞笑要素，衣服應採舊衣回收；漫畫和通知單是紙類回收；寶特瓶要回收；紅包內如果有錢的話屬有價物，不屬於廢棄物清理法的管轄範疇；照片、毛毯則都屬於垃圾。

花蓮政府也加強推廣源頭減量，呼籲外來遊客減少一次性用品，期許大家要從小地方謹慎，才能真正做到環保愛地球。(圖/YouTube)

為了落實減塑、環境永續，花蓮縣環保局廢管科張華砡科長表示，花蓮隨著遊客大量增加，垃圾也隨之增加，因此花蓮縣政府推廣低碳旅遊，鼓勵民眾選擇環保綠色旅店、自備盥洗用品或自備環保餐具，減少使用塑膠袋等一次性物品，從垃圾的源頭開始減量。此外，提到政策執行難處，認為公德心與堅持最困難，民眾要有「君子慎其獨」精神，一根亂丟的菸蒂就會對海洋造成破壞，期許大家要從小地方謹慎，才能真正做到源頭減量。