選前之夜場地爭議 侯友宜：安全是首要考量 11:012022/11/17 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜說，所有的地點都尊重權責單位以及申請單位。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市選前之夜場地爭議，民進黨新北市長候選人林佳龍競辦再提2路權申請案，國民黨對手侯友宜17日到桃園輔選時表示，所有的地點都尊重權責單位以及申請單位，按照相關的規定來辦理，尤其安全還是最重要的考量。 新北選前之夜場地惹議 侯友宜：安全是最主要考量 不只持續猛打高虹安！港媒曝民進黨選前將出3招 藍營大串聯 反林佳龍刪老人健保補助 #九合一選舉 #選前之夜 #侯友宜 #林佳龍 #場地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 與侯友宜同時回防瑞芳掃街 林佳龍：對手應非刻意安排 11:002022/11/16 政治 全國之最 新北6座市場摘五星 04:102022/11/17 地方新聞 ASML投資落腳新北 侯友宜：第一期會有300億投資 21:222022/11/16 政治 鐵道馬拉松首創仨人接力 明年4月16日開跑 04:102022/11/17 地方新聞 藍7將周末合體 阿中珊珊周日造勢遊行 04:102022/11/17 政治要聞 要不要選總統 侯友宜：先把市長做好 21:582022/11/16 政治 選舉公報拚創意 政見不再條列式 04:102022/11/16 地方新聞 堅在區運路辦選前之夜 林佳龍：決定台灣未來的選擇 11:142022/11/16 政治 藍營最強母雞效應！帶動中間選民和「冷漠本土藍」靠他 18:402022/11/16 政治 選前之夜勿變梨泰院 住戶憂釀衝突 04:102022/11/16 政治要聞 被問簽不簽不投降同意書 侯友宜：不容質疑我對國家的忠誠度 22:162022/11/16 政治 張善政合體侯友宜 批林佳龍：當交長否決台鐵國道納1280 10:472022/11/17 政治 改借新府路、新站路辦選前之夜 林佳龍批：威權復辟 19:582022/11/16 政治 全國之最！2022榮市聚金 新北6座市場摘五星 11:502022/11/16 生活 侯友宜北海岸、東北角接力掃街 鄉親不畏風雨力挺 15:292022/11/16 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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