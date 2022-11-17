新北市選前之夜場地爭議，民進黨新北市長候選人林佳龍競辦再提2路權申請案，國民黨對手侯友宜17日到桃園輔選時表示，所有的地點都尊重權責單位以及申請單位，按照相關的規定來辦理，尤其安全還是最重要的考量。

新北選前之夜場地惹議 侯友宜：安全是最主要考量
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