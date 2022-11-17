台東地檢署查獲鹿野鄉陽姓鄉民代表候選人涉嫌以每票新台幣2000元賄賂選民，昨晚約談19人到案，認為陽姓候選人有勾串共犯之虞，於是向台東地方法院聲請羈押禁見，另廖姓、陳姓樁腳以3萬、1萬元交保、其餘選民請回。

台東地檢署主任檢察官陳筱茜今天表示，檢察官邱亦麟昨天指揮台東縣調查站及警察局刑事警察大隊、關山分局偵辦陽姓候選人違反公職人員選舉罷免法案。搜索候選人、樁腳住所及其他相關處所，並傳喚陽員共19人到案。

經檢察官訊問後，認為陽姓候選人以每票2000元現金交付選民，約其投票支持，有勾串共犯、證人之虞當庭逮捕後，向台東地方法院聲請羈押禁見，另廖姓、陳姓樁腳雖犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別以3萬元、1萬元交保，其餘選民請回。

陳筱茜強調，距投票日僅剩不到 10 天，為嚴防各種不法手段妨害選舉，地檢署再次強調對妨害選舉犯行一定從嚴速辦，民眾若接獲任何候選人直接或間接賄選者，請儘速與地檢署聯繫檢舉。