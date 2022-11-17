昇陽半導體(8028)受惠擴產效益及訂單需求暢旺，2022年第三季營收、獲利齊創新高，10月營收連4月創高。在再生晶圓及晶圓薄化兩大業務訂單需求續旺下，法人看好第四季營收續創新高，今明2年在中港新廠擴產效益帶動下成長無虞。

昇陽半導體股價10月中下探45.8元的1年低點，隨後止跌震盪回升，今（17）日開高走揚2.06％至59.4元，回升至1個半月高點，惟10點15分後受調節賣壓摜壓，一度翻黑下跌1.2％，截至10點半力拚回守平盤。三大法人本周迄今持續賣超達2627張。

昇陽半導體第三季合併營收創8.24億元新高，季增12.88％、年增16.23％。毛利率、營益率「雙升」至27.19％、10.37％，雙創近3年同期高點。歸屬母公司稅後淨利亦創1.22億元新高，季增達32.34％、年增達近1.22倍，每股盈餘0.81元，表現優於法人預期。

累計昇陽半導體前三季合併營收22.81億元、年增18.3％，創同期新高。毛利率27.1％、營益率9.73％雙創近3年同期高。配合業外顯著轉盈挹注，歸屬母公司稅後淨利2.82億元、年增達近1.38倍，亦創同期新高，每股盈餘1.89元則創同期次高。

昇陽半導體受惠再生晶圓逐步擴產效益、晶圓薄化訂單需求改善，配合新台幣貶值助攻，帶動第三季營收及獲利同步創高。昇陽半導體去年第四季再生晶圓產能為每月33萬片，至第二季已提升至36萬片，公司預計今年底將提升至45萬片。

昇陽半導體10月自結合併營收3億元，月增6.37％、年增17.73％，連4月改寫新高。累計前10月合併營收25.81億元、年增10.13％，續創同期新高。在再生晶圓及晶圓薄化兩大業務接單均優於第三季下，法人看好昇陽半導體第四季營運有望續創新高。

法人預估昇陽半導體今年營收成長19％、每股盈餘逾2.5元。在中港新廠持續擴產帶動下，看好明年營收可望續揚17％、每股盈餘挑戰突破3.3元，預估2023～2025年營收年複合成長率（CAGR）估約15～20％。昇陽半導體不評論法人評估數據。