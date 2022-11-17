苗栗地方法院許姓法官向雲林地檢署提出刑事委任狀，擔任其父提告公然侮辱、公共危險罪的告訴代理人並到庭陳述意見，司法院認定她違反法官倫理規範，前年職務評定結果「未達良好」，她提行政訴訟請求撤銷處分，台北高等行政法院認為司法院處分沒有違誤，駁回其訴訟。可上訴。

許女遭司法院在2020年評議會決議，認定她在2017年至2019年擔任其父所涉傷害案件告訴人，構成「執行律師職務」情形，違反法官倫理規範「法官不得執行律師職務」規定，曾經遭苗栗地院院長給予口頭警告之職務監督處分。

司法院認為許女違反職務上應遵守之法官倫理規範，影響司法形象及一般人民對司法之信賴，決議其2019年職務評定列為「未達良好」，許女不服司法院處分提起行政訴訟，請求撤銷。

台北高等行政法院認為，許女確有擔任其父親告訴代理人，涉及法庭內活動之律師業務，已構成「執行律師職務」情形，司法院職務評定「未達良好」，核無違誤，駁回她的請求。可上訴。