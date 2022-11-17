有九大自助餐檯區、超過百道料理的茹曦酒店Sunny Buffet，在雲品酒店接手餐飲宴會業務後，即日起推出「秋蟹吃到飽」饗宴，讓喜愛海鮮的饕客享用當季海港直送的三點蟹、旭蟹，餐檯上也全新推出多道現做料理，頂級菲力牛排、香煎小卷、爐烤披薩、叻沙米線、爐烤德式豬腳等，還有精緻巧口甜點，平日980元＋10％、假日1,180元＋10％，即日起打卡並上傳兩張海鮮餐檯螃蟹照至臉書或IG，即可免費享佐餐紅酒一杯。針對尾牙春酒與慶生用餐客，即日起推出「春酒尾牙」、「Sunny Buffet包廂」、「當月壽星慶生」優惠方案，絕對是年末最佳用餐地點選擇。

Sunny Buffet豐盛的自助料理有現點現烤區、亞洲料理區、日式料理區、西式料理區、現做披薩區、現煮麵食區、甜點區，新鮮水果、多款咖啡茶、軟性飲料等飲品。每年9月到12月是吃螃蟹的時節，此次秋蟹吃到飽饗宴嚴選萬里當季三點蟹，肉質肥美清甜，以清蒸就能享用到三點蟹的鮮美風味。另供應產量較少的旭蟹，濃郁蟹黃、肉質飽滿有彈性，主廚以水煮和清蒸兩種烹調方式，更能凸顯蟹的美味。

餐檯也加入多道新菜色，由廚師現煎的頂級菲力牛排、香煎小卷、現切爐烤德式豬腳，以及爐烤披薩、叻沙米線、擔擔麵等熱食料理，甜點檯則端出全新精緻巧口甜點，馬卡龍、烤布蕾、可麗露等，由君品Collection五星廚藝團隊，為Sunny Buffet餐檯打造出新風味。

茹曦酒店表示，此次秋蟹吃到飽饗宴是委由雲品國際君品Collection經營後的第一場餐飲活動，搶攻最後一波秋蟹，即日起也推出三大優惠，吸引年末尾牙、及慶生的用餐客群。「春酒尾牙」方案，低消20位，滿20位送1位免費用餐、40位送2位免費用餐，以此類推。另還提供「Sunny Buffet包廂」方案，可在全台北最大的自助餐包廂，低消20位、至多60位，享紅酒無限暢飲。「當月壽星慶生」方案，若有一位當月壽星用餐，即可兩人同行一人半價、四人同行一人免費，以此類推。

Sunny Buffet擁有玻璃帷幕自然採光及16層挑高設計，搭配大片綠色植栽，在餐廳中感受白天陽光灑落、夜晚星空燦爛的浪漫。挑高寬敞空間，是頂級、舒適的用餐環境，另有全台北市最大、可容納60席賓客的自助餐私人包廂，是聚會的絕佳選擇。

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