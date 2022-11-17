受惠各國國境解封，航空班次增加，帶動飛機新機採購潮，連帶使台灣航太相關類股前九月EPS表現搶眼。前九月EPS，千附精密（6829）5.56元、駐龍（4572）4.51元、千附實業（8033）2.63元、晟田（4541）1.49元、漢翔（2634）1.46元，及寶一（8222）0.39元，均優於去年同期，掃除疫情後的航太業不景氣陰霾。

千附精密今年前三季合併營收約14.42億元，年增9.27％，因半導體設備零組件、光電設備零組件，及航太精密組件表現強勁，稅後純益約3.22億元，年增65.74％，EPS5.56元，高於去年同期3.75元。

千附精密表示，去年航太業不景氣，但今年航太業景氣回春，旗下航太精密組件營收年增3成，也是讓公司獲利年增幅度，優於營收年增。

千附精密的母公司千附實業，前三季合併營收為30.52億元，年增13.82％，因毛利同步增加，稅後純益3.01億元，年增18.8％，EPS2.63元，高於去年同期2.15元。

駐龍前三季合併營收46.67億元，年增56.49％，因營業毛利率44.74％，高於去年同期的35.05％，稅後純益1.61億元，年增3.18倍，EPS4.51元，優於去年同期的1.08元，是國內航太工業獲利成長幅度最大的廠商。

晟田前三季合併營收10.41億元，年增36.75％，因營業毛利率15.66％，高於去年同期的9.4％，稅後純益1.01億元，優於去年同期 稅後純損1,264萬元，EPS1.49元，勝過去年同期每股純損0.19元。

漢翔前三季合併營收212.84億元，年增30.43％，創上市後同期新高，營業毛利率9.16％，高於去年同期5.63％，加上匯兌收益挹注，稅後純益13.74億元，年增2.69倍，EPS 1.46元，優於去年同期的0.39元，創2020年以來同期新高，逐漸走出近幾年來航太業不景氣的陰霾。 寶一前三季合併營收3.43億元，年增34.45％，毛利率7.92％，稅後純益2,693萬元，較去年同期，由虧轉盈，EPS0.39元，優於去年同期每股純損1.18元。