籃網球星厄文（Kyrie Irving）的禁賽風波似乎來到了尾聲，根據《ESPN》爆料天王「沃神」沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）透露，厄文已經接近完成籃網對他提出的6項要求，最快可能將在台灣時間下周一（21日）對陣灰熊的比賽中復出。

ESPN Sources: Suspended All-Star guard Kyrie Irving is nearing completion on the process needed for a return to play and could rejoin the Brooklyn Nets as soon as Sunday’s game against the Memphis Grizzlies: https://t.co/9UZpm36mHx — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 16, 2022

厄文因為在推特上發布有關反猶太電影的連接，本月3日遭到籃網禁賽至少5場處分，並制定6項條件才能回歸賽場，但這些嚴厲的要求遭到球員工會強烈反彈，如今5場禁賽已經過去，厄文仍然無法上場，球員工會已經表達願意提出上訴，爭取厄文盡快回歸。

過去在騎士的老大哥詹姆斯（LeBron James），以及球員工會副主席傑倫布朗（Jaylen Brown）都站出來替厄文發聲，而厄文近期也陸續會面了NBA總裁席爾佛（Adam Silver）及籃網老闆蔡崇信，他們都了解厄文並非反猶太主義者。

談到關於厄文的禁賽，沃洛納斯基表示厄文並不會在明（18）日客場對上拓荒者的比賽復出，那也將會是他第8場禁賽，厄文最有可能的回歸日落在了下周一主場面對灰熊的比賽，但隨後籃網又會迎接客場3連戰的賽事。