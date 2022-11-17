無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰2日過世，中選會依照《公職人員選舉罷免法》停止嘉義市長選舉，決定12月18日投票。中選會主委李進勇17日解釋，若維持11月26日舉行，選務工作來不及完成。為了讓當選者有足夠時間準備就職，加上碰到地方特考、補課，才選擇於12月18日舉行投票。

黃紹聰於今年11月2日死亡，依照《公職人員選舉罷免法》第30條規定，候選人於投票前死亡，中選會應公告該選區停止選舉，擇期再舉行。民進黨立委羅美玲說，藍綠嘉義市長候選人都認為延後投票，耗費不少人力、物力與經費，當初中選會如何決定嘉義市長選舉投票日期？

李進勇解釋，由於舉辦一次新選舉，所有程序必須重新走一遍，若嘉義市長選舉維持11月26日投票，絕對無法在23日內完成選務工作。其次，選在11月26日、12月3日辦理，當選者無法有充分時間準備就職事宜。

李進勇續表示，若選在下一週，也就是12月10日，則遇上地方特考，嘉義考區有3000人應試，應有不少設籍於嘉義市民參加；12月17日是嘉義市補課日，故決定12月18日舉行投票。

民進黨立委王美惠則認為，若有心人士惡意干擾選務，故意登記健康不佳的候選人，恐導致選舉選不完，內政部與中選會應研議改善《公務人員選舉罷免法》，內政部花敬群允諾研商修正第30條內容。