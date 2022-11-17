【愛傳媒須文蔚專欄】中午參觀書篆社的展攤，買了一副對聯，另日分享。為了不找零，就挑了一張小卡，大學生的行書小楷字真美。

形如槁木，心如死灰，很符合年輕人的心境，宣洩遭受挫折變故，灰心絕望的心境。特別在一個超高齡社會中，愈年輕的世代，愈能感受到貧富的不均，這也使得青年人往往茫然不知所措，自然有此感嘆。

其實槁木死灰典故出自《莊子．齊物論》，南郭子綦隱机而坐，仰天而噓，荅焉似喪其耦。顏成子游立侍乎前，曰：「何居乎﹖形固可使如槁木，而心固可使如死灰乎？今之隱机者，非昔之隱机者也。」子綦曰：「偃，不亦善乎，而問之也！今者吾喪我，汝知之乎？女聞人籟而未聞地籟，女聞地籟而未聞天籟夫！」

原意是指，顏成子游看見老師南郭子綦倚靠几案坐著，仰望天空緩緩吐氣，精神彷彿離開了形體，於是問老師，形體如枯木般靜立不動，而精神也像熄滅的灰燼一樣，究竟是怎樣的狀態或境地？南郭子綦解釋：這是因為他已經忘掉自己的形體，進而可以對外物無動於衷，達到物我兩忘的境界。

所以應留心槁木死灰？其中精神世界的修為更高，如果「壯世代」願意投資年輕人，青年世代願意貼近與關心長輩，台灣一旦回魂了，野火復燃，恐怕會有新的風貌？

作者為國立台灣師範大學國文學系教授

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