一輛自小客車昨天晚間在高雄市苓雅區興中路因違規遭到警員攔檢，未料駕駛一件員警後立刻加速逃逸，警方立刻緊追，未料駕駛竟然企圖倒車衝撞警車，員警立刻下車企圖敲破車窗並噴辣椒水，駕駛仍加速逃逸並撞上一輛自小客，警方經過11小時追緝，上午8時許逮捕闕姓駕駛，對他開44張罰單，合計9萬8600元，訊後依刑法妨害公務、毀損罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

根據調查，苓雅分局成功所於11月16日21時30分許獲報於苓雅區興中二路61巷口有一部自小客交通違規，巡邏網到場趨近時，該車便立即加速逃逸，員警隨即附近展開搜尋再於明德、河南路口發現該車，再次上前攔查時，該自小客車立刻倒車衝撞巡邏車，員警見狀立即以破窗器制止並噴灑辣椒水，未料該車仍加速逃逸，過程中於路口撞擊一輛自小客車，員警一路鳴笛尾追，該車於民族一路與十全路口再次撞擊民車，然後由十全一路往西逃逸至哈爾濱街失去蹤跡。過程員警及民眾均無受傷。

高雄飛車男拒檢一路撞車，最後棄車逃逸。(宋原彰翻攝)

苓雅分局立刻組成專案小組全力查緝，先於16日晚間22時50分在鼓山區逢甲路尋獲該部自小客車，復經擴大調閱監視器並逐一清查比對犯嫌身分後，鎖定闕姓犯嫌身分後，專案小組經過漏夜偵辦追查，在案發11小時內，今天上午8時許在三民區寶安街逮捕闕嫌。

經瞭解，闕嫌因未定期報到採驗，遭警攔查後心虛才駕車衝撞逃逸。另經檢視相關影像，該部拒檢車輛自員警接獲違停報案到場查處，不服取締衝撞員警逃逸，直至逃逸至察哈爾街一帶失去蹤跡。

警方根據監視影像，對闕嫌所涉相關交通違規包括：紅線臨時停車：1次，可處罰鍰新臺幣（以下幣別同）300元；闖紅燈及紅燈左轉共15次，合計可處罰鍰40500元；紅燈右轉共7次，合計可處罰鍰4200元；未打方向燈共11次，合計可處罰鍰13200元；不依規定駛入來車道共6次，合計可處罰鍰5400元；拒檢逃逸可處罰鍰20000元；無照駕駛，可處罰鍰6000元，肇事逃逸2次，可處罰鍰9000元，綜合上述交通違規次數合計44次，總罰鍰金額為9萬8600元。全案闕嫌坦承犯行不諱，訊後依刑法妨害公務、毀損罪嫌移請高雄地檢署偵辦，另針對其交通違規項目，分局已逐一予以開單告發。

苓雅分局表示，警方執行勤務攔查時，駕駛人依法有義務配合，如有違規行為時，應配合受檢，切勿心存僥倖加速逃逸，以免不慎發生交通事故。因不聽制止接受稽查而逃逸交通違規，除罰鍰外，並會吊扣駕照，請駕駛人遇稽查時應依法受檢，以免得不償失。警方針對不符稽查逃逸行為，將秉持嚴正執法立