花蓮轉運站今年7月正式啟用，推出全台首創「空手觀光」貼心服務，一到花蓮就能拋開行李的束縛直衝景點，還有創新智慧旅運服務、5G沉浸式即時景點影像、智慧型寄物櫃、無人咖啡機、共享行動電源及提款機等，甚至搭乘台灣好行系列即能玩遍花蓮。現在就跟著小編布丁的腳步，帶你走走逛逛6個花蓮必玩景點！

花蓮轉運站推出全台首創「空手觀光」貼心服務，協助旅客先將行李載至下榻飯店。(圖/截取自youtube)

花蓮擁有多處鬼斧神工之自然生態美景，但地形狹長，車程時間也較久，故有些交通不便之處，但隨著花蓮轉運站的誕生，讓遊客往返花蓮更游刃有餘。花蓮縣政府建設處處長鄧子榆表示，規劃花蓮轉運站最主要目的是彙整各家客運業者，讓花蓮轉運站成為起始點。目前站內現有客運包含花蓮客運、太魯閣客運、華聯客運、臺北客運、首都客運、統聯客運、國光客運、葛瑪蘭客運及興東客運，共26條路線。

花蓮縣政府建設處處長鄧子榆 。(圖/截取自youtube)

花蓮轉運站為鋼構設計，室內環境明亮且具有通透性，動線規劃採最簡單、便民之設計，且位於花蓮火車站旁，建築外觀亦以大樹造型相呼應；其中，最令人津津樂道的就是「空手觀光」服務。處長鄧子榆指出，花蓮轉運站與飯店業者合作，提供旅客將行李載至下榻飯店，減輕旅客不便，可放心且輕鬆地旅遊。

除了「空手觀光」還有其他貼心服務，包含創新的智慧旅運服務、5G沉浸式即時景點影像、智慧型寄物櫃、無人咖啡機、共享行動電源及提款機等。雷門數據服務執行長賴良賓表示，花蓮地形狹長，車程往返時間較長，因此「5G沉浸式即時景點影像」可讓遊客在車上即時查看景點資訊，觀看天氣狀況及人流，以利決定是否還要前往。

雷門數據服務執行長賴良賓表示，「5G沉浸式即時景點影像」可讓旅客先在車上觀看天氣狀況及人流，以利決定是否還要前往。(圖/截取自youtube)

另外，台灣好行系列的行經路線，包含太魯閣線、縱谷花蓮縣、洄瀾東海岸線，皆以花蓮轉運站作為起訖站，購買一日票券當天可無限次搭乘，直接玩遍太魯閣國家公園！花蓮太魯閣被列為世界十大必遊景點之一，從花蓮車站出發，沿路行經七星潭、新城火車站及天祥，沿途風景十分宜人。

第一站來到「長春祠」，矗立在立霧溪谷峭崖邊階，為了紀念開闢中橫公路殉職人員所建造，旁邊湧泉長年流水成為散瀑，公路局取名為「長春飛瀑」，成為中橫公路最具特殊意義的地標；「布洛灣山月吊橋」則是太魯閣國家公園跨距最長、距離溪谷落差最大的吊橋，相傳當時駐守的日警還因覺得吊橋太可怕而萌生辭意，所以又有辭職橋的名號。

「太魯閣山月村」是太魯閣裡唯二的飯店，就算沒有要住一晚，一樣可以在群山環抱下享受原住民風味套餐，在原住民風味與花蓮地方特色食材巧妙地融合下，吃得到粗礦中帶點精緻的山林野味；「燕子口」因早年因燕子非常多，行程百燕鳴谷的形象而得名，這裡也是太魯閣峽谷當中最精華的路段，還能一睹知名的《印地安酋長岩》！

在「太魯閣山月村」可享用原住民風味與花蓮地方特色食材融合的美味餐點 。(圖/截取自youtube)

「九曲洞」則是曲折迂迴的山洞，有著數不清的彎路，步道緊倚著高山深壑，俯瞰則是急湍的立霧溪水，可以看見大理岩壁上的斷層、節理、縐摺等地行，不同顏色的大理石，隨著河水沖刷而散發不同光芒與色澤，絕對是花蓮必玩景點；台灣好行的最後一站「天祥遊憩區」，是太魯閣國家公園旅遊中繼站，腹地廣闊，有餐飲店、停車場、郵局、遊客中心、青年活動中心及中橫故事館等，著名景點有祥德寺、文天祥公園、白楊步道、綠水步道等等，可以玩一整天不會膩！

現在去花蓮玩，不用再煩惱交通啦！一抵達花蓮就要善用轉運站的「空手觀光」服務，市區、景點趴趴走不再被行理束縛，不過「空手觀光」服務免費至年底，趕緊把握機會，把花蓮玩透透！(花蓮縣政府廣告)