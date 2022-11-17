中國致力發展半導體產業，曾開出2至3倍薪資挖角大批台灣工程師到對岸工作，不過根據《紐約時報》報導，受中國嚴格防疫限制與美中科技戰影響，這些人才逐漸回流台灣，一名前台積電工程師透露，他和其他台籍高階工程師陸續回到家鄉。

中國多年來積極挖角台灣半導體工程師，根據台灣經濟研究院估計，2019年多達約3千名台灣半導體工程師在中國任職，占中國半導體產業核心4萬名工程師近10%。但如今此情況正在翻轉，一名40歲李姓工程師過去曾效力台積電，他受訪時說，2018年被中國半導體廠商高薪、到處出差探索新技術的機會吸引，即使新東家名聲沒那麼響亮，仍搬到中國東北部工作，但近來由於國際局勢日益緊繃，他和其他台籍高階工程師陸續回到家鄉。

李姓工程師透露，他曾覺得自己在台積電只是顆小螺絲，到中國工作有如掙脫束縛，但因國際局勢日益緊繃，如今他回台替美國某晶片廠商工作。他並提到在台灣工作的好處，包括不必擔心官方心血來潮就查封整間公司等。

報導分析，中國嚴格的防疫措施，加上兩岸緊張情勢升高、美中科技戰等因素，令許多台籍工程師疲乏紛紛返回台灣，此外，台灣政府也已著手設限，防止本土工程師帶著商業機密投靠對岸。

依照台灣去年頒布的規定，台灣獵人頭公司不得刊登中國半導體產業職缺訊息，法務部也成立工作小組，下令搜查多家在台營運的中國企業，自去年以來，逾40起挖角與竊密案件起訴。報導稱，隨著中國半導體產業發展，台灣已開始設法阻止人才外流。