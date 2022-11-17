無黨籍台北市長候選人黃珊珊提出青年政見《台北青年生多利三部曲》，主張持續生育補助、提供多元居住方案、營造有利創、就業環境等；黃珊珊表示，台北市要展開「搶人大作戰」，讓更多青年可以在台北市安身立命。

在「持續生育補助」方面，黃珊珊表示，要讓青年樂婚、願生、能養。所以鼓勵結婚入籍，北北基涉及期間併入計算。生育獎勵金部份：第1胎2萬，第2胎2萬5千，第3胎3萬。私校補助加倍，一年5萬4640元。另外要增加友善托育補助、協力照顧補助、早期療育補助。並且提升幼教公共化比例達80％，師生比1：12。確保幼托教育機構品質，實現「一區一臨托」。

而在「提供多元方案」方面，要做到實現居住正義，保障權益。在推動「居住正義」政策上，包括五大方針：可負擔住宅、照顧弱勢、推動民宅更新、健全房市與稅制合理化。因此會持續興建社宅、改善租屋市場。

黃珊珊表示未來將以多元管道提高社宅、包租代管、租金補貼的數量，當總數達10萬戶時，即可達有效抑制台北市房價效果。也會修正「都市更新建築容積獎勵辦法」，以容積獎勵回饋作為社會住宅，將社會住宅強制列為捐贈公益設施選項。

台北市236所學校中，70％有校舍改建需求，黃珊珊認為，只要釋出的餘裕空間，以及運用私校閒置空間，就可作為社會住宅取得來源。另也推廣高齡換居取得社宅，提供身處無電梯老舊公寓的高齡長者更合適的居住環境，釋出原持有房屋以包租代管提供作社宅用。最後，以「輪候制」取代原本「抽籤制」的社會住宅入住機制，讓入住機制更符合社會公平與正義。

另外，黃珊珊也主張「改善租屋市場」，讓資訊更透明。也會推廣公私協力，透過公有閒置建物的釋出，民間參與營運機制的建立，及志同道合民眾的自我管理制度，提供青年長期居住於台北市的資源，創造由入住居民或民間團隊自行營運小規模社會住宅的「合作共居」機制。

最後在「營造有利環境」方面，黃珊珊提出兩大主軸，分別為「就業輔導」及「創業支持」；在「就業輔導方面」，提升青年職涯發展中心服務功能，強化職前準備跟以及工作職位與實習機會媒合；持續加強與大專院校合作，簽訂合作備忘錄，強化職場體驗實習媒合機會。

另增設職能教育培訓課程，此為未來重點項目，開設以青年需求及目標就業市場特性設計課程內容，並與民間企業、工會團體、大學院校系所及學生社團合作開辦。

而為因應後疫情時代的通貨膨脹與物價上揚，針對18歲至29歲，失業4個月以上有尋職困難的初次尋職青年，將重新啟動「青年職涯儲值護照 2.0」的補助計畫，以尋職津貼方式提供誘因，鼓勵找工作的年輕人使用台北青年職涯發展中心的輔導資源。

未來將規劃以新版儲值護照的形式，協助青年盤點自身就業準備狀況，提供求職期間待業經濟支持，給予最多3次，累積總計1萬8000元的補助，另申請儲值護照再附加一年3000元「職能培訓學習券」，提供尋職者報名參加相關職能教育培訓課程。

最後，在「創業支持」方面，有三大支柱：包含資金投入、場域提供以及輔導支援。利用「StartUP @ Taipei」創業服務辦公室來整合資源提供諮詢。「產業發展獎勵補助計畫」則是鼓勵企業投資及創新研發。中小企業融資及青年創業貸款提供優惠條件取得資金。打造更多創新產業基地，提供創業孵化空間，協助商機媒合及國際參展。