31歲Lulu（黃路梓茵）出道多年擁有豐富主持經驗，曾7度入圍金鐘主持人獎，終於在今年和師父黃子佼一同獲得「綜藝節目主持人獎」，她奪金後新聞量變多，最近卻有酸民在她臉書發問：「最近LuLu上多次新聞，結果都沒提Miu（朱俐靜），真的是好朋友嗎？船過水無痕的樣子」，對此，近來常陷風波的Lulu也不忍回應了，直說：「我完全無法理解你說的話」。

Lulu先前身陷雙面人疑雲，「泰拳女神」Sabrina（吳怡德）在節目《小姐不熙娣》上爆料過去曾上《大學生了沒》，但有次發現一位「名字兩個字」的當紅班底是雙面人，對同一個人人前人後兩個樣，讓Lulu衰被點名，對此，Lulu已鄭重聲明不是她，更駁斥：「我覺得要製造節目效果可以理解，但若要營造這種聳動的故事來博眼球，就要有把它全部講完的勇氣，不然話說一半如鯁在喉，也使人無端捲入紛爭，在三人成虎的年代裡這讓人感到非常莫名且不舒服。」

Lulu日前獲得金鐘獎綜藝節目主持人獎。（圖／中時資料照片）

Lulu事後表示，Sabrina之後有私下來跟她道歉，「她說不知道會造成這麼大的風波」，也呼籲大家別再挖八卦。而今年7月，和Lulu情同姊妹的朱俐靜因乳癌病逝，過去兩人不只感情好，連長相都有「姐妹臉」，得知朱俐靜驟逝時，Lulu便在第一時間曬出過去幫朱俐靜主持活動的影片，感慨那次在台上牽手，也是2人最後一次牽手，「怎麼會有這樣的一個女孩子呢？永遠替別人著想，善良到讓人心疼的那種」。

網友酸Lulu跟朱俐靜的友情。（圖／翻攝自Lulu 黃路梓茵臉書）

而最近Lulu獲得金鐘獎加持，新聞量變多，有網友藉此開酸Lulu似乎忘了過世好友，情緒勒索Lulu跟朱俐靜友情「船過水無痕」，對此，Lulu憤怒回批：「我完全無法理解你說的話。我跟她之間的情感提與不提，在我心中的份量都是一樣的，不用外人加以置喙」，該網友隨即編輯留言致歉說：「個人不應該懷疑LuLu小姐與Miu的真友情，個人為不當失言鄭重向LuLu小姐表達歉意，個人會深刻反省，也謝謝每位留言者的批評與指教」，其他人也不滿回應：「沒提到就代表一腳踢開嗎？你是什麼人？什麼時候輪到你來指指點點？你有什麼資格？」、「如果你真的喜歡Miu，就請你不要去傷害她愛的人！！！」。