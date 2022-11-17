張善政透過開車跑行程暢聊交通政見。(競辦提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政透過開車跑行程暢聊交通政見。(競辦提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政透過開車跑行程暢聊交通政見。(競辦提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政嘆桃園交通人間惡夢 解決機捷34億虧損靠這招

選戰最後倒數，國民黨桃園市長候選人張善政陸空聯合作戰，影音節目《善Go方程式》14日晚間上線交通篇，透過開車跑行程暢聊交通政見，感嘆上下班尖峰時間跑行程是「人間惡夢」，要重新檢討桃園公車路線與班次，也是力推「桃北北基1280月票」的初衷，強調人潮多了還能活化機捷使用率，引進廣告商機，創造邊際效應。

影片拍攝當天，已經是晚間七時多，張善政說，自己凌晨五時就起床，出席兩個健走行程，算一算，當天已經出門13個小時，快14個小時。儘管如此，談到要坐車分享對桃園交通的感觸，他依然精神奕奕，暢聊內心的真實感受。

競辦發言人曾俊豪擔任駕駛，與張善政互動提問，張善政提到對桃園交通印象，感嘆地說，如果是傍晚5、6點跑行程，真的是「人間惡夢」，他認為首要解決方案是減少大家開車或騎車的頻率，未來是靠捷運，目前則靠公車，現有公車路線滿足多少人需求？公車班次夠不夠密？「這是一個雞生蛋、蛋生雞的問題！」

張善政指出，有人會說，公車班次開那麼多，沒人坐不就虧本，但他認為應該是班次開越多，吸引越多人搭乘，如果沒辦法吸引更多人搭乘，代表路線有問題，未來，上任後要重新檢視。

至於為何要推動「桃北北基1280月票」，張善政表示，很多桃園市民在雙北工作，若把機場捷運、台鐵與國道客運三種交通工具整合，納入1280月票，進出雙北就職、求學都是很方便的事情，「鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，讓路上汽車跟摩托車變少。」

張善政也提到機捷的虧損問題，透過1280月票提升搭乘率，補貼機捷虧損的錢，拿來補助1280，對市政府來講，其實沒有增加太多支出，反而引導更多客流到機場捷運，人潮多了以後，就能引進商機，這是另一個邊際效應。

張善政也分享開車的趣事，像是「路怒症」，他指出，不同年紀、不同階段會有不同反應，「像我已經很會忍受路上這種無厘頭的駕駛行為。」至於開車時則會聽70年代與80年代的歌曲，搖滾與古典樂都是常聽的口袋音樂。

此次交通篇之前，張善政已推出美食篇、鐵道篇、運動篇等，除了透過影片分享政見外，也讓人看到候選人不為人知的一面。