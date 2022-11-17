屏東縣選委會17日舉辦第2場縣長候選人政見發表，抽到第1順位的民進黨籍周春米繼講述六大發展區、五大核心後，接續聚焦在醫療、婦女、新住民等議題上，第2順位國民黨籍蘇清泉則再次針對人口減少問題開講，強調人口減少導致統籌分配款降低的惡性循環，第3順位時代力量詹智鈞則提出慢活慢城理念。

周春米繼講述六大發展、五大核心的政見後，接續聚焦在醫療、婦女、新住民等議題上，她說，她在擔任立委期間爭取到的屏東榮民總醫院，是準醫學中心等級的醫院，主要有神經內外科、腦血管疾病等，讓屏東鄉親不用再冒著4、50分鐘的風險跑到高雄治療，她要讓專業就地照顧屏東人。

除了屏東榮總外，周春米還提到正在建設中的屏東義大醫院，她說，屏東義大醫院還附有長照、商場，為長治、麟洛、竹田、內埔等鄉鎮提供2500多個就業機會。

隨後她談到婦女的安全，她稱，她要拚屏東首個女縣長，針對婦女的保障她責無旁貸，她當立委奮力推動跟蹤騷擾防制法，將來在執行上將有更具體的個案照顧方式；至於新住民議題，她說，屏東的新住民人口占2.46％，她們都擔起照顧家庭、生產等責任，新台灣之子的媽媽要如何得到相對的尊重，是她的責任。

蘇清泉在提出5個為什麼、陳述參選理念後，再度將話題拉回「人口減少」，他說，一個縣市的人口減少關係到統籌分配款問題，這是種惡性循環，所以提升屏東人口數是當務之急，因此他提出「囡仔做伙晟」建構優質生養教環境、「少年放心拚」搶救屏東經濟發展、「老人咱看顧」落實完善健康照護體系等3大政策。

此外，他還說，「空汙問題都沒人提」，屏東很常紫爆，大家看泰武、萬巒、潮州的山巒之氣覺得很美，但其實都是空汙，這會造成心血管、癌症等疾病，屏東承擔的空汙不會比高雄少，但屏東空汙補助款僅2000多萬，而高雄的有幾十億，這非常不公平，若他當選會為鄉親爭取更多。

隨後他又說，最近他勤走百工百業，發現屏東最重要的養殖業面臨最大的問題是「汙水處理」，所以他會打造智慧型養殖專區，汙水問題由政府來做，開單罰錢沒辦法解決問題，輔導改善才是重點。

詹智鈞則提出慢活慢城理念，以及醫療要平權、救命道路不能等，還有土地正義、傳承在地文化語言、教育體育翻轉等政見。