日本財務省17日公布10月貿易統計初值，受到日圓貶值、加上能源價格上漲，導致進口額遽增逾5成大幅抵銷出口增加，使得10月貿易逆差達2.16兆日圓，不但為連續15個月呈現逆差，並創下歷來同期最高紀錄。

數據顯示，在原油、煤炭與液化天然氣等能源價格上揚，加上日圓持續維持弱勢，進口額較上年同期激增53.5％到11.16兆日圓，這已是進口額連續第21個月出現增長。

此外出口額在汽車、晶片與電子零件出貨帶動，則是年增25.3％到9兆日圓，也為連續第20個月增加。