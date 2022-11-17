彰化縣福興鄉一家自行車鐵管研磨工廠16日上午發生粉塵集塵區爆炸，3名的員工遭燒燙傷，緊急送彰基燒燙傷中心。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化驚傳火警！鐵管研磨廠粉塵爆炸 3員工遭火吻2人未脫險境

彰化縣福興鄉一家自行車鐵管研磨工廠16日上午發生粉塵集塵區爆炸，3名員工遭燒燙傷，緊急送彰基燒燙傷中心，其中兩人傷勢嚴重、未脫險境，還在與死神拔河，爆炸發生，員工雖緊急滅火，但塵灰瞬間外溢，撲滿現場，爆炸原因還待進一步調查。

彰化縣福興鄉一家自行車鐵管研磨工廠16日上午發生粉塵集塵區爆炸，3名的員工遭燒燙傷，緊急送彰基燒燙傷中心。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣福興鄉一家自行車鐵管研磨工廠16日上午發生粉塵集塵區爆炸，3名的員工遭燒燙傷，緊急送彰基燒燙傷中心。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局第三大隊16日9點6分接獲報案，現場為福興鄉一家工業股份有限公司，用途為打磨腳踏車鐵管，員工表示粉塵集塵袋附近爆炸，並立即使用滅火器自撲，車組到達現場時已無明火，但因廠內仍有粉塵，消防人員提醒員工勿開電扇避免電氣火花，並輕開所有門窗進行通風。

第三大隊長詹江洲表示，粉塵爆炸面積約2平方公尺，消防人員以熱顯像儀偵測無高溫現象。另有3名燒燙傷患者分別由福興91、埔鹽91及溪湖91送往彰化基督教醫院。共出動1個大隊、3個分隊，動員動消防車2輛、救護車3輛，消防人員10人，9點19分將員工送醫。

彰化縣福興鄉一家自行車鐵管研磨工廠16日上午發生粉塵集塵區爆炸，3名的員工遭燒燙傷，緊急送彰基燒燙傷中心。（彰化基督教醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

彰基醫學中心發言人暨副院長周志中醫師表示，到院第一位患者，24歲越南籍的阮姓患者，燒燙傷2度到3度，大部分都是3度，經過評估，燙傷面積約80％，已經送到燙傷加護病房插管急救後，目前患者已經清醒，但生命跡象非常不穩定，需持續做傷口處理，目前尚未脫離險境。

第二位患者，29歲印尼籍的患者，全身約有40％比例的二度到三度的燙傷，主要是在前胸、後背、雙手臂，臉部也有，也是插管急救，目前尚未脫離險境，已安排進入燙傷加護病房。

第三位患者， 35歲的台籍王姓患者，燒傷面積比較少一點，主要是在臉部和左上臂，差不多5％的二度燒傷，目前生命跡象穩定，沒有生命危險，已安排住院。

三位患者中阮姓患者情況非常危急，目前尚未脫離險境，彰基沒有放棄，繼續積極搶救中。