中和景新街某大樓內昨晚發生砍人凶案。（民眾提供）

抖音嗆聲惹殺機！中和4煞埋伏砍殺 1嫌在逃變裝狂換車

新北市中和區景新街某新建大樓昨（16日）晚驚傳砍人凶案，23歲楊姓男子持開山刀夥同3名友人闖入24歲溫姓男子住處尋仇，鬥毆中溫男頭部、腹部、右大腿被砍傷，奪刀反擊殺傷楊男頭背部及右手小指，最初傳出溫男肚破腸流，傷勢嚴重，但事後證實為誤傳，並無臟器外露情事。警方到場時僅剩2名傷者，3名共犯已逃逸。轄區中和警分局漏夜追捕，上午7時許在新莊區後港一路某汽旅逮捕黃姓、陳姓共犯到案，仍有1嫌在逃。

據了解，溫、楊2男本相互熟識，但楊男疑意圖染指溫男的女友，故溫男在抖音發布短視頻，指謫楊男在外欠錢不還，還四處獵豔把妹，行為令人不齒。楊姓得知後盛怒，找來3名友人攜帶刀械，搭乘無磁卡管制的貨梯，到25樓溫男住處自行按下門鎖密碼開門，見屋內僅有溫男女友在家，遂先控制住其女友行動，埋伏在屋內等候。

晚間6點20分許溫男返家，一進門即遭楊男等人伏擊，楊男持長約30公分的開山刀砍殺，溫男身中3刀仍搏命抵抗，奪下開山刀反擊，砍傷楊男背、手部，3名同夥見現場鮮血橫流，急忙奪門逃逸，並將凶刀丟棄在大樓門口。

警、消獲報趕抵，封鎖現場採證，查扣染開山刀1把，並將2名傷者送醫，溫男頭部、腹部、右大腿刀傷，腹部傷勢深達腹膜，但並無臟器外露情形；楊男右手小指韌帶斷裂，均無生命危險。

警方追捕在逃陳姓、黃姓及李姓3名共犯，經調閱監視器發現3嫌在泰山、新莊、蘆洲、三重等地迂迴逃逸，且不斷換搭計程車以規避警方查緝，警方持續過濾上百隻監視器追蹤並查訪數十間旅館、大樓、出租套房，於上午7時40分許在新莊區後港一路某汽車旅館查獲黃姓、陳姓犯嫌到案，全案將以殺人未遂罪嫌偵辦。