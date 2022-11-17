曼谷APEC 18日登場。針對法國能否扮演好世界局勢「平衡大國」的角色，大陸對外經濟貿易大學國家對外開放研究院、全球創新與治理研究院研究員趙永升表示，倘若馬克宏總統能夠藉即將訪問中國的契機，與中國實質性深化兩國戰略合作，那麼至少能夠有助推動法國扮演「平衡大國」角色。

趙永升在大陸《環球時報》撰文指出，馬克宏作為赴曼谷APEC第二十九次領導人非正式會議的第一位受邀與會歐洲國家元首，法新社稱，法國的戰略雄心及影響力正在獲得認可。從東非海岸一直延伸到美國西部海岸，馬克宏政府已將這片遼闊區域列為戰略重點。

趙永升認為，近期法國的戰略意圖集中體現為馬克宏主持發布的2022年《法國國家戰略評估報告》，2017年首卷版《法國國家防衛與安全戰略評估報告》，以及2021年1月的《法國國家防衛與安全戰略評估報告》更新版。

與超級大國美國極為重視國家和全球戰略相比，作為一個中等規模國家的法國，此前其實從未發表過類似的國家戰略評估報告。而馬克宏自上任後開始主導發布這3分報告，足見其作為新一代的法國國家領導人對本國國家戰略規畫的重視程度。

趙永升還表明，馬克宏希望到2030年，法國能夠鞏固其作為「平衡大國」發揮的作用，團結、有輻射力、有影響力，成為歐洲戰略自主的推動力量。並且作為一個可靠和團結的夥伴，為維護基於國際法的多邊機制作出貢獻，從而承擔起責任。

不過，趙永升直言，只有在歐洲和國際舞台上真正扮演好這個角色，法國才有可能實現《2022版戰略報告》提出的十大目標。然而僅停留在紙面上遠遠不夠，畢竟該報告目標在實操層面，幾乎沒有一項是法國所能完全掌控的。

趙永升提醒，法國《2022版國家戰略評估報告》主要針對美國、俄中和土伊，面對上述國家，法國很難完全掌控局勢。因此，法國要扮演好「平衡大國」這一角色難度不小。當然，倘若馬克宏能夠藉即將訪問中國的契機，與中國實質性深化兩國戰略合作，那麼至少能夠有助於推動法國扮演「平衡大國」角色。