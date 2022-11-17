中國人民銀行發表第三季度貨幣政策執行報告，指當前外部環境更趨複雜嚴峻，海外通膨高位運行，全球經濟下行風險加大，高度重視未來通膨升溫的潛在可能性，特別是需求側的變化，要不斷做好國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件，做好妥善應對，保持物價水平基本穩定。

人行又表示，要加大穩健貨幣政策實施力度，做好跨周期調節，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞大水漫灌，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力、更高質量的支持。

在人民幣兌美元匯率在8月中旬起連續走低後，人行強調，下一步將繼續堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅持市場在人民幣匯率形成中起決定性作用，綜合施策，穩定預期，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構樹立風險中性理念，堅決平抑匯率大起大落，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。