國際精品品牌巴黎世家（Balenciaga）和樂事聯名推出「洋芋片包」，包包外型與樂事洋芋片幾乎一樣，但要價不斐，一個包包就要價新台幣5.6萬元，讓不少網友戲稱是史上最貴的洋芋片。不過，即便如此這款包包還是秒殺賣光，上海一家巴黎世家的店員透露，這款包還沒開賣就已經被預訂一空了。

根據大陸《新民晚報》報導，歐洲精品巴黎世家（Balenciaga）和樂事（Lay’s）聯名推出「洋芋片包」，而且還一次提供4種口味，除了原味的黃色包裝，還有番茄口味的藍色包裝、麻辣口味的紅色包裝及青檸口味的綠色包裝。這款包包的頂部設有拉鍊可以開關，內襯的部分則選用銀色的布，完美復刻樂事洋芋片。

而這一款「洋芋片包」的價格不斐，一個就要1800美元（約台幣5.6萬元），因此被不少網友譽為「史上最貴的洋芋片」。上海港匯恆隆廣場的巴黎世家店員透露，這個包包還沒有開賣，但已經被預訂一空了。

消息傳到PTT後，不少網友看傻直呼，「藝術真是太邪門了」、「哇靠！這是花式敲盤子吧？這樣也有人買單？」、「我果然是個土包子」、「時尚的創意，我等凡人難以高攀」、「我突然看不懂時尚了」。