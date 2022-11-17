侯友宜與攤販握手致意。（呂健豪攝）

支持者熱情要求與侯友宜自拍。（呂健豪攝）

選戰倒數9天，新北市長侯友宜馬不停蹄繼續選舉行程，今（17）日上午他前往林口市場掃街時表示，很喜歡到菜市場，因為菜市場是他成長的地方，也是非常開心的歲月，尤其父親在市場賣肉，所以每當握到油膩膩的手，就像握到爸爸的手一樣，到菜市場掃街就像回到家，那是人生成長過程中永遠最懷念的「家的味道」。

侯友宜也說，特別是在他上任新北市長後，大力改造10座市場、新建8座市場，就是要讓市場的接棒可以從傳統的老一代，沿著人情味讓這樣味道還有美食給下一代能夠延續，也讓市場的生意會更好。

另外，侯友宜也強調，這段時間以來，全國共有14座五星市場，其中新北市就單獨占了6座為全國第一，林口的第一公有市場也是其中之一，所以非常感謝家人的支持，也謝謝所有在地議員、里長給自己滿滿支持的力量，讓改建跟改造市場成為新北市的亮點，更讓市場生意興隆。

至於在選戰最後階段是否有衝刺選情的絕招？侯友宜表示，面對選戰的過程中，最重要的還是跟市民「黏逗陣」，握緊每一雙手，努力好好把這幾年所做的事，讓市民能夠理解也給予支持，尤其很多議員跟第一線的里長都給自己很多幫忙及支持的力量，希望大家團結在一起，只要新北好，國家會更好，所以也會面對其他各縣市，大家團結在一起好好做事情，讓國家人民更好。