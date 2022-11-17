晶圓代工廠茂矽(2342)2022年第三季獲利登近2年高點，10月營收「雙升」登近12年同期高點，第四季營運續旺、表現可望維持高檔。茂矽股價近日於36.45～38元區間震盪，今（17）日開高上漲1.62％至37.7元，早盤穩守紅盤、領漲晶圓代工族群，表現強於大盤。

茂矽第三季合併營收5.52億元，季減3.84％、年增3.84％，為近11年同期高。毛利率30.19％登15年半高點、營益率17.68％為同期次高。受惠匯兌收益挹注業外顯著轉盈，歸屬母公司稅後淨利1.98億元，季增18.11％、年增達1.09倍，每股盈餘1.28元，為近2年高點。

累計茂矽前三季合併營收16.52億元、年增16.24％，為近11年同期高。毛利率29.24％、營益率17.02％，分創近26年、近12年同期高。配合業外顯著轉盈助攻，歸屬母公司稅後淨利5億元、年增達2.08倍，每股盈餘3.21元，分創近15年、近16年同期高。

茂矽10月自結合併營收1.83億元，較9月1.7億元成長7.71％、較去年同期1.76億元成長4.12％，終止連4月下滑、為近12年同期高點。累計前10月合併營收18.36億元，較去年同期15.98億元成長達14.9％，為近11年同期高點。

茂矽受惠車用二極體及金氧半場效電晶體（MOSFET）需求暢旺，國際IDM廠擴大釋單，在稼動率持續滿載及漲價效益顯現下，今年以來營運動能暢旺。由於消費性晶片貢獻比重低，在車用及工控等需求續增下，法人看好第四季營運維持高檔，全年獲利攻近15年高點。