由於中國市場對於高階電動車的需求產生變化，賓士汽車(Mercedes-Benz)在周三宣布下調部分EQE和EQS電動車的車型在中國的售價。此突顯出外國汽車製造商在努力打入中國電動車市場之際，所面臨的挑戰。

賓士股價周三大跌6.2%，收報61.15歐元。

據高盛報告指出，在政府推出減稅等激勵措施之下，中國電動車的銷售今年以來已經增加110%。

但是部分分析師指出，隨著消費疲弱和競爭加劇，整個汽車產業銷售預計放慢，未來幾個月將出現更多的價格戰。

特斯拉此前也宣布在中國部分車款降價9%。而由華為和賽力斯集團(Seres)共同創立的中國電動車品牌Aito，在十月下旬已將兩個車款售價下調1100美元。

據中國乘用車協會的資料顯示，賓士降價的部分電動車款，僅占該公司在中國整體銷售的3%。EQE跨界電動車為降價9%，頂級的EQS電動車則降價11~12%。

賓士發言人說，頂級電動車市場在中國仍在演進中，賓士正在重新定位部分EQ系列車型。

賓士將透過經銷商，對之前購買這些車型的消費者提供補貼。

部分人士指出，EQS的設計主要針對歐美客戶，這些客戶更喜歡扁平車型。而EQS外型為房車設計，捨棄了休旅車型。

而賓士可能對EQS-SUV寄予更大厚望，更適合中國頂級消費者，這些人可能擁有一名司機，並需要更大空間。