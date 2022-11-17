儘管智慧型手機市況不佳，大立光(3008)預估，11月與9月差不多，美系外資最新報告看好2023年下半年到2024年手機鏡頭規格升級趨勢，將大立光2023年每股盈餘上調9%，投資評等從「中立」上調至「建議買進」，激勵大立光盤中股價逆勢大漲約9%，站上2300元，重登股王。

近期智慧型手機利空頻傳，蘋果iPhone 14砍單及三星調降中低階手機明年銷售預估等傳聞不斷，不過市場對這些利空已經免疫，大立光業績也維持法說會時看法。

大立光10月合併營收月增2.15%，年增24.15%，攀上52.13億元，為109年11月以後新高，亦是連兩個月站上50億元，累計前10月合併營收384.98億元，年增1.02%；大立光表示，11月看起來與9月差不多。

美系外資最新報告指出，iPhone潛望鏡頭等和華為出貨量反彈將迫使其他智慧型手機提高相機質量，有鑑於大立光廣泛的客戶群及領先的技術，我們將大立光2023年每股盈餘提高9%，並提出2024年每股盈餘預估為153.56元，分別較市場預期高6%和11%，投資評等從「中立」上調至「建議買進」，目標價由2080元調高至2500元。